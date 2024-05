Un corso per conoscere gli effetti benefici dei Fiori di Bach sugli amici a 4 zampe

L’educatrice cinofila Samanta Giusti, coadiutrice del cane in Iaa e Naturopata, guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso le emozioni degli animali, i principi basilari dei Fiori di Bach e le modalità per utilizzare tali rimedi al fine di promuovere l’equilibrio emotivo deglii amici a 4 zampe e non solo. Durante il corso, saranno analizzati i 38 rimedi con particolare attenzione alle emozioni, analizzando il più idoneo per specifici squilibri. Il corso, si svolgerà da sabato 18 maggio al 31 dicembre e ha una durata media di 8 ore. Le iscrizioni sono aperte in qualsiasi momento, richiedendo il modulo di iscrizione all’associazione organizzatrice. Grazie alla piattaforma didattica i partecipanti potranno accedere ai moduli del corso in base alla propria disponibilità, avanzando secondo il proprio ritmo di studio. I corsi online organizzati da Newfoundly, si svolgono attraverso Moodle, una piattaforma informatica appositamente elaborata per la Formazione a Distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on-line. Al termine del corso, superato l’esame online con esito positivo, sarà possibile scaricare un certificato di completamento rilasciato dal Centro Cinofilo Newfoundly. Info: [email protected] cellulare e Whatsapp: 348 4401360