Un corsa contro il tempo "Imprese a rischio"

Una mareggiata mai vista. Onde che hanno cancellato gran parte della lunga spiaggia di Marina di Grosseto. E un fine estate che ha rischiato di essere compromessa. "Purtroppo le mareggiate ogni volta che capitano fanno danni – dice la segreteria Sib Confcommercio Grosseto – Fortunatamente quella che ha colpito la nostra costa grossetana nelle ultime ore non è stata delle più violente e anche il maltempo atteso dalle previsioni ci ha toccato in maniera più leggera. I danni ci sono stati, ma per fortuna molte aziende sono riuscite a mettere in salvo il grosso delle loro attrezzature – aggiunge la segreteria del Sib –. Tuttavia quanto accaduto testimonia ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che le imprese balneari non sono così privilegiate come facili luoghi comuni a volte fanno intendere. L’imprenditore investe nelle strutture, nei giochi per i bambini, giochi e servizi, ma poi arriva una mareggiata non prevedibile nella forza e porta via tutte le migliaia di euro investite per i clienti. Passati questi giorni di maltempo – chiude il Sib Confcommercio – tutti gli stabilimenti saranno pienamente operativi ad accogliere i turisti per il finale di stagione. Già in queste ore infatti tutti si stanno adoperando per rendere la spiaggia di nuovo fruibile in vista dell’ultimo weekend veramente d’estate". Ma l’instabilità porterà anche oggi ad avere una giornata nuvolosa e forse con qualche rovescio. I venti di libeccio però dovrebbero attenuarsi anche se dovrebbero modificare la loro traiettorie. E’ atteso infatti il vento di maestrale sull’Arcipelago meridionale, in attenuazione.