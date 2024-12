Un Capodanno tutto da vivere. Tanta musica in piazza Dante e si ride con Gaetano Gennai

Sotto le stelle in attesa dell’anno nuovo. Sarà un Capodanno da festeggiare sotto il cielo stellato quello organizzato da "Ad Arte Spettacoli" per il Comune di Grosseto, i festeggiamenti in piazza Dante inizieranno questa sera alle 21, con ingresso gratuito. Un palinsesto ricco, con la conduzione del comico Gaetano Gennai, volto noto di "Quelli che il calcio", dello show "Vernice fresca" e di "Domenica In", tanto per citare alcune trasmissioni alle quali ha partecipato. Gennari in veste di presentatore darà il via alla festa con il concerto della band "LOccasione", lasciando poi spazio al power mix special party, con i Dj e vocalist di Rds, che proporrà i grandi successi della musica dance dagli anni Novanta ad oggi fino alle 2 del mattino. I immancabile il brindisi di mezzanotte insieme agli auguri degli amministratori del Comune di Grosseto.

Ma in molti aspettano le performance di Gaetano Gennai, che si annuncia come il vero mattatore della serata. Gennai, tra il 1985 e il 1988, ha lavorato come autore per gli sketch di comici ed imitatori in trasmissioni come "Chi tiriamo in ballo?" di Gigi Sabani. Una delle sue prime apparizioni televisive come comico avviene invece nel 1989 in "Vernice fresca", trasmissione condotta da Carlo Conti. A partire dal 1997 ricopre piccoli ruoli come attore in alcuni film di Leonardo Pieraccioni per poi tornare negli anni Duemila a lavorare in tv. Quindi spazzio a "LOccasione". Vincitori dell’edizione 2020 del "Sanremo Rock Festival", sono una band di Siena, nata nel 2011 da un gruppo di studenti universitari tutti "fuori sede", tra cui alcuni grossetani. Infine spazio alla musica dance a cura di Radio Dimensione Suono, una delle più importanti emittenti italiane, con tutte le migliori Hit Anni 90, anni 2000 e grandi successi di ogni epoca.

Per la sicurezza in città il Comune di Grosseto ha disposto dalle 8 di questa mattina fino alle 7 di domani, il divieto di transito e di sosta in piazza Alighieri, e il divieto di transito e sosta anche in piazza Duomo e via Manin dalle 18 di oggi fino alle 7 del primo gennaio 2025.

Maria Vittoria Gaviano