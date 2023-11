Un camion di prodotti di pulizia della Solmine per gli alluvionati

Un camion della Croce Rossa di Grosseto, carico di prodotti per la pulizia e disinfezione offerti dalla Nuova Solmine Spa di Scarlino, è partito lo scorso venerdì alla volta dei territori toscani colpiti dai recenti fenomeni alluvionali. "I prodotti donati – dichiara Andrea Marchi, delegato di protezione civile alla Cri Regionale – verranno utilizzati dal Comitato regionale Cri Toscano per supportare le aziende, abitazioni e famiglie colpite sia a Prato che a Quarrata che a Campi Bisenzio. La distribuzione avverrà in collaborazione con i Comitati Locali Cri che stanno assistendo la popolazione dal 2 novembre". "Ringrazio di cuore il presidente della Nuova Solmine, Luigi Mansi, e tutta l’azienda – aggiunge il presidente provinciale della Cri, Hubert Corsi – per la sensibilità dimostrata anche questa volta. L’azienda chimica infatti aveva già collaborato con Cri nel periodo del Covid e anche in questa occasione non ha voluto far mancare il suo prezioso supporto ai territori in difficoltà".