"Un altro viaggio" arriva in teatro

Il primo spettacolo del nuovo anno, il quarto del cartellone "Un altro viaggio" proposto al teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, è "Un giorno come un altro" con Carlo De Ruggieri e Luca Amorosino. L’appuntamento è sabato alle 21. Marco e Ranuccio si trovano a fare gli scrutatori in un seggio elettorale deserto. Lo spettacolo esplora il contrasto tra i due caratteri, senza esagerare nelle caricature, mantenendo la commedia brillante. Nonostante il contesto elettorale, il tema politico resta marginale, con la trama che si concentra sul conflitto tra due vite normali e la crisi della classe media. De Ruggeri e Amorosino arrivano dopo Stefano Fresi, Pino Strabioli e dopo Maria Paiato che hanno fatto il pieno di spettatori. La stagione è partita molto bene, oltre la metà dei posti disponibili sono stati venduti ad abbonati.

In cartellone altri spettacoli. Arianna Ninchi il 2 febbraio interpreterà "Suora Mamma e Suora Babbo", un toccante testo sull’Olocausto, mentre il 28 febbraio sarà "BekSteig", lo spettacolo musicale del duo ‘Ebbanesis, ad esplorare l’identità femminile attraverso la musica. Il 15 marzo, poi, il collettivo Confine Zero proporrà "Nuvole", una rilettura della divertente commedia di Aristofane, uno dei più grandi classici dell’antichità, che affronta però un tema molto contemporaneo come quello dei debiti. Ron concluderà la stagione il 4 aprile con una serata in cui si racconterà al pubblico, con musica e parole.