‘Un abbraccio a 4 zampe’. Corsi di pet therapy per le persone fragili

Tutto è pronto per il corso "Un abbraccio a quattro zampe seconda edizione", iniziativa che prevede sedute di pet therapy messe in campo dal comitato provinciale dello Csen Grosseto del presidente Alessio Penazza. Il progetto è dedicato a minori, anziani e persone che presentano disabilità. I posti disponibili sono in totale 20 e i corsi si terranno presso la Scuola Cinotecnica Italiana in località "Fosso Martello", vicino all’ippodromo del Casalone Info: Csen Grosseto, via Pakistan (345 8015084), mail: [email protected]