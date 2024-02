Ultima tappa di Girogustando. Cooking lesson con gli studenti

È terminato Girogustando, il progetto si è concluso con due cooking-lesson all’istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena. A impartire le lezioni ai ragazzi sono stati due chef, Paolo Luciani del ristorante "Il 13" di Castiglione e Francesco Carrieri del ristorante "Torre d’argento", del boutique hotel Torre di Cala piccola. Carriera e Luciani hanno realizzato con i ragazzi due piatti cucinati proprio durante le cene di Girogustando.

Oltre ad insegnare agli studenti i segreti di pesce, salse e differenti tipi di cottura, gli chef hanno parlato anche dell’amore per la cucina. Girogustando è realizzato da Cat Confesercenti Toscana, Confesercenti Grosseto, Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana.

"In questo lavoro è bello confrontarsi – ha detto Francesco Carrieri ai ragazzi. Mentre Paolo Luciani ha parlato dell’amore per la cucina –. Questo è un lavoro che va fatto volentieri. Se non avete la fantasia meglio cambiare mestiere".

Questa delle cooking-lesson con gli studenti è stata una delle novità introdotte quest’anno nell’ottica di un passaggio di competenze e conoscenze. A ogni serata hanno partecipato 2 cantine che fanno parte del Consorzio tutela vini di Maremma per un totale di 18 aziende, più due da accompagnare ai piatti preparati dagli studenti dell’enogastronomico Leopoldo II di Lorena. Per tutto l’anno a confrontarsi sono state due differenti cucine e due chef, per menu sempre a 4 mani. "Anche questa edizione è stata un successo – racconta il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso –. Abbiamo messo a tavola oltre 500 commensali nel corso dell’evento".