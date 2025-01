Ucciso dall’albero caduto addosso: "Ci mancherai"

ROCCASTRADALa morte improvvisa di Massimiliano Pecorini (foto) ha gettato nello sconforto la sua famiglia, la cittadina di Roccastrada e anche molte persone che conoscevano l’uomo. Il cinquantaseienne non è riuscito a evitare la caduta di un albero che stava tagliando e oggi a ricordarlo è anche la Feneal Uil Toscana (Federazione lavoratori edili affini e del legno).

"Esprimiamo – spiegano dalla sezione regionale - le più sentite condoglianze alla famiglia di Massimiliano Pecorini - iscritto e delegato della nostra Federazione venuto a mancare in queste ore. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari e lo ricordiamo per il grande contributo che ha dato in questi anni, sul proprio luogo di lavoro e all’interno dei nostri organismi. Sindacalista determinato e presente che con la sua azione ha contribuito a far crescere l’organizzazione sul coordinamento di Grosseto". Un messaggio di affetto e vicinanza alla famiglia del giovane uomo è stato inviato anche dalla Misericordia di Albinia. "Porgiamo le più sentite condoglianze all’intera famiglia. In questo triste momento – dicono - ci uniamo alla comunità dell’emergenza sanitaria per esprimere vicinanza ed affetto a Fulvio, infermiere che ormai da anni presta spesso servizio sulla nostra ambulanza 118, per la perdita del fratello Massimiliano". Nella prima fase degli accertamenti sulle cause della morte di Pecorini, le forze dell’ordine avevano considerato il tragico episodio come un incidente sul lavoro.

Nicola Ciuffoletti