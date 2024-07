"TuttiaTeatro" arriva a Scansano. Hercules nella terra del Morellino

Uno spettacolo teatrale che porterà gli spettatori dalla Maremma alle pendici del monte Olimpo, tra gli dei dell’antica Grecia: "Hercules - il Musical" è in programma giovedì 1 agosto alle 21.30 nella sede di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano.

A salire sul palco un cast composto da 35 attori, tutti delle scuole secondarie superiori di Grosseto, altri universitari e ragazzi diversamente abili.

L’opera, che rappresenta il saggio di fine anno dopo nove mesi di prove e lavori, è stata prodotta e ideata dall’associazione Tuttiateatro Aps di Grosseto, che promuove l’integrazione sociale attraverso l’arte e il teatro. Dal 2004 ha coinvolto più di 300 studenti degli istituti superiori di secondo grado della provincia di Grosseto, organizzando ogni anno un laboratorio teatrale in cui i ragazzi possono trovare uno spazio senza barriere mettendo in relazione sensibilità differenti. "Ciascuno secondo le proprie possibilità", infatti, è il motto dell’associazione e significa che ognuno degli attori avrà modo di esprimersi valorizzando le doti che possiede.

A precedere "Hercules - il Musical" ci sarà la visita alla cantina, in programma alle 19.30, seguita dalla degustazione dei vini della cooperativa accompagnati da prodotti tipici locali.

"Siamo felici di ospitare lo spettacolo della compagnia Tuttiateatro – dichiara Benedetto Grechi, presidente della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano – che vede coinvolti insieme ragazzi disabili e non, tutti sul palcoscenico. Con questa opera dimostrano che si può stare insieme per costruire qualcosa capace di valorizzare le diversità. È uno spirito che condividiamo appieno, perché alla fine è lo stesso valore che guida ogni cooperativa che si impegna a promuovere il lavoro di ciascuno membro sulla base delle sue possibilità".

"Poter farci conoscere da una realtà importante come quella di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano – continua Maria Giulia Pichenino, regista e presidente della compagnia – è un’opportunità che ci emoziona e ci onora. Esibirsi in una cornice diversa, con un pubblico che non conosce ancora la nostra associazione, è una sfida che non vediamo l’ora di poter affrontare".

Il costo d’ingresso del biglietto per la serata è di a 20 euro per gli adulti e comprende la visita ai locali della cantina, la degustazione e lo spettacolo, mentre per i ragazzi dai 6 ai 17 anni il biglietto è pari a 15 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.vignaiolidiscansano.it/enoturismo/