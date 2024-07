Tutti diplomati al ’Nautico’. Un 110 e lode: Lorenzo Anichini

Tutti diplomati i ragazzi delle due quinte dell’istituto tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano, meglio noto come "Nautico". Grande soddisfazione per la dirigenza e i professori della scuola, che salutano così i marittimi del futuro dopo i cinque anni passati tra i banchi, ma anche tra i laboratori, della scuola superiore santostefanese. E tra i ragazzi diplomati c’è anche un 110 e lode: si tratta di Lorenzo Anichini, che ha ottenuto il diploma nell’indirizzo scolastico di Coperta. Assieme a lui si sono diplomati anche Matteo Busonero, Davide Chiodo, Francesco Fanciulli, Matilde Garbati, Diego Giovani, Gabriele Mataloni, Joel Orsini, Sofia Palombo, Alessio Rossi, Giorgio Sabatini, Sara Solari e Michele Vichi. All’indirizzo Meccanica e Macchine si sono diplomati Matteo Catani, Leonardo Dulcamara, Giacomo Rosi, Kyle Sapori, Vincenzo Sordini e Mattia Terramoccia. Grandi opportunità di lavoro da subito nel mondo della nautica per tutti i diplomati dell’Istituto Trasporti e Logistica. Qualcuno andrà all’Accademia Navale di Genova, altri inizieranno a lavorare su imbarcazioni da diporto e mercantili. Si tratta infatti di un indirizzo che permette subito di dare ai ragazzi grandi opportunità nel mondo del lavoro, grazie anche a laboratori all’avanguardia che permettono di acquisire una formazione di assoluto livello. Basti pensare al simulatore inaugurato quest’anno, il più grande in Italia, in occasione dei 60 anni dalla nascita della scuola. Un sistema di navigazione all’avanguardia installato in uno dei laboratori, il "Full Mission Bridge Mistral 4000" dell’azienda 5Ks di Genova. Dotato di ben nove schermi da 55 pollici e una plancia reale, simula realmente il movimento di una nave e le varie situazione in mare, con 20 scenari tra porti italiani e internazionali.

a.c.