Turno positivo allo Jannella. Bella doppietta del Bbc

Sabato sera allo "Jannella" il Bbc Grosseto fa felici i propri tifosi vincendo per 6-4 l’ultima partita della serie contro l’UnipolSai Fortitudo Bologna grazie ad un bullpen che riesce ad erigere un muro insormontabile per i battitori di Frignani. Gli ospiti pagano l’inizio di Eduar Lopez che subisce tre valide dai primi tre del lineup (Tomsjansen, José Herrera e Jorge Barcelan) per il primo punto, per poi vedere entrare anche il secondo punto immediatamente dopo con un out produttivo dell’ex Martini. I felsinei hanno un moto d’orgoglio e pareggiano all’istante la partita con un lungo fuoricampo nell’esterno destro di Samuele Gamberini, secondo battitore dell’inning dopo la base ball di Francinel Martina. Nonostante gli arrivi in base di Lorenzo Dobboletta (singolo) e Yosmi Fernandez (base ball), la UnipolSai Bologna non riesce a sfondare e ne paga le conseguenze al cambio campo quando i padroni di casa producono ben quattro punti con le battute decisive di Francesco Vaglio (2 Rbi), Barcelan e Martini. Gli ospiti vengono bloccati da José Gomez fino al quinto dove, sfruttando anche un errore, la formazione emiliana rientra in partita segnando due punti sulle battute di Helder e Martina. Con l’ingresso del bullpen biancorosso termina la vena offensiva dei biancoblù, che nel settimo inning lasciano in seconda il doppio di Samuele Gamberini.