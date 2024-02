Turismo, via al corso. Si formano nuove figure ad alta specializzazione

È stato siglato a Grosseto, a Palazzo Aldobrandeschi, il protocollo d’intesa tra la Provincia di Grosseto, il Comune di Follonica e Fondazione Its Tab per attivare un corso di formazione Its nel settore del turismo con sede a Follonica. Alla firma è intervenuta anche l’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, Alessandra Nardini. Come risulta dal rapporto 2022 sui fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese nell’industria e nei servizi della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, le imprese maremmane registrano la più alta difficoltà di reperimento di personale specializzato in possesso di titoli Its. Per Grosseto la quota di irreperibili sul totale è pari al 55,3%, significativamente maggiore rispetto alla media Toscana (48,4%). La Provincia di Grosseto ed il Comune di Follonica si sono quindi attivati per promuovere un percorso formativo ITS che consentirà di rispondere al bisogno formativo delle aziende. "Quello che stiamo facendo come amministrazione provinciale è dare vita ad alleanze formative per portare avanti una strategia condivisa – dice Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – Definiremo i bisogni formativi attivando dei tavoli di consultazione con i firmatari del protocollo d’intesa, con le associazioni di categoria e le principali aziende dell’area. Questo è il modo di operare corretto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati di superamento del mismatch tra domanda e offerta di lavoro". Il corso, che avrà sede a Follonica, partirà ad ottobre 2024 e durerà due anni per un totale di 2000 ore di cui 900 ore in stage di aziende del settore. Consentirà di formare figure specializzate nel "Wellness Hospitality Management", tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti. Per accedere al coro Its è richiesto almeno il diploma di scuole superiore di 5 anni. Al termine del percorso formativo, dopo aver sostenuto l’esame, verrà rilasciato dal Ministero dell’istruzione e del merito il diploma di Tecnico superiore, che corrisponde al V° livello Eqf valido in tutti i paesi europei. Il corso prevede circa la metà delle ore in formazioni di aula con docenti in massima parte del mondo del lavoro e l’altra metà in formazione in aziende di settore. Le ore di aula sono circa 25 a settimana.