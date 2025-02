Turismo serve la svolta: "L’extralberghiero traina la ripresa degli arrivi"

Nel contesto turistico attuale, sia in Italia che all’estero, sempre più viaggiatori prediligono bed and breakfast (B&B), affittacamere, agriturismi e locazioni brevi. Questa tendenza è legata alla ricerca di esperienze autentiche. L’aumento dei costi legati a trasporti, ristorazione e attività ricreative spinge molte famiglie a scegliere soluzioni alternative per contenere le spese. Oltre all’aspetto economico, queste opzioni permettono di soggiornare in contesti più caratteristici o immersi nella natura.

Le associazioni Follonica Fabb e Host Maremma Toscana si impegnano attivamente nella promozione del territorio, garantendo qualità e autenticità nell’accoglienza. "Il turismo extra-alberghiero è in forte espansione in Maremma, - ha detto la presidente Rita Lotti - e realtà associative come queste svolgono un ruolo cruciale nella valorizzazione di questa tendenza. Il settore si conferma dunque una risorsa fondamentale per l’economia locale, con dati che segnano un ritorno ai livelli pre-Covid e un impatto positivo sul territorio.

A Follonica, in particolare, l’ampia offerta di B&B e affittacamere garantisce ospitalità tutto l’anno, mentre molti hotel chiudono nei mesi invernali. Questo consente di mantenere un flusso turistico costante e di sostenere la domanda e l’economia anche nei periodi meno affollati". Ma serve un dialogo e una sinergia con altre realtà locali e periferiche. "Questa rete - chiude Lotti - consente di arricchire l’offerta, creando occasioni uniche per i visitatori e rafforzando l’attrattività di tutto il territorio.

L’obiettivo è far vivere ai turisti esperienze autentiche, immergendoli nella bellezza della Maremma del Nord attraverso la natura, la cultura e l’enogastronomia. Ci auguriamo che le istituzioni riconoscano l’importanza di questo settore e lo supportino con iniziative mirate a favorirne lo sviluppo. L’extralberghiero non solo accresce l’attrattività turistica, ma garantisce occupazione durante tutto l’anno, non limitandosi alla sola stagione estiva.

Le prospettive per il 2025 appaiono incoraggianti, con un aumento delle prenotazioni e un interesse crescente per soggiorni autentici. Le associazioni di settore continueranno a lavorare per garantire un’accoglienza di qualità, valorizzare il territorio e collaborare con le istituzioni affinché Follonica e la Maremma possano crescere come mete turistiche attrattive tutto l’anno.