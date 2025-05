Aquilotti della Gea Grosseto terzi al Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana

BASKET

Impresa per gli Aquilotti della Gea Grosseto, terzi al trentaduesimo Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana. La giovane formazione biancorossa è tornata da Castelnuovo Garfagnana con uno stupendo terzo posto ottenuto al torneo internazionale minibasket – ventunesimo Memorial Danilo Boschi, organizzato dalla società CEFA Basket Castelnuovo, al quale hanno partecipato ben 12 squadre, tre delle quali straniere: SMK Vilnius (Lituania), BLF Budapest (Ungheria) e KK Zadar (Croazia). Dal 25 al 27 aprile i ragazzini della Gea hanno disputato cinque gare entusiasmanti, fatte di intensità e tecnica individuale e di squadra veramente importanti, sotto la guida del mago del minibasket Marco Romboli, che ancora una volta ha fatto sentire la sua mano per un risultato straordinario. Gli aquilotti grossetani hanno fatto il pieno nella fase eliminatoria superando nell’ordine SKM Vilnius per 18 a 6, Massa e Cozzile per 18 a 6 e il Canaletto Spezia (18-6), in semifinale hanno incontrato il KK Zadar, arrendendosi 13 a 11.

In questo duello la Gea ha perso 3 tempini, ne ha vinti 2 e pareggiando e 1, con dispiacere, avendo fallito due tiri liberi a 14 secondi dalla fine. "Se fosse stato vinto questo tempino – si rammarica Romboli - avendo così tre tempini ciascuno, i ragazzi avrebbe vinto la gara, perché in caso di parità, conta il punteggio progressivo, che si è chiuso sul 61 a 47 finale". A causa di questo sfortunato episodio, i piccoli biancorossi hanno disputato la finale per il terzo posto con il Basket Poggibonsi, imponendosi per 18-6. Questo terzo posto comunque rappresenta il migliore piazzamento mai ottenuto da una squadra grossetana nel corso delle loro partecipazioni all’importante vetrina riservata al minibasket. Questo il roster della Gea Aquilotti: Digianfilippo, Rossi, Biagioni L., Grandinetti, Galli, Calchetti, Troiano, Giannetti, Borsi, Petito, Pandolfo, Biagioni A. Istruttore Marco Romboli, ass. istr. Luca Petito.