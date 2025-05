Derby Grosseto-Siena: Ultima Sfida per i Playoff tra Squalifiche e Formazione d'Emergenza

CALCIO

E in questo clima di completo disinteresse, almeno fra gli sportivi ed i tifosi maremmani, per il cammino compiuto dal Grosseto in queste 33 gare disputate domenica allo stadio "Zecchini" è di scena il derby con il Siena ultima giornata della regular season: in palio, forse, un posto nei playoff. Erano altre, in inizio di torneo, le aspettative per questa partita considerato il valore delle due squadre: ma questo è un altro discorso. La sconfitta in casa del Ghiviborgo, però, come era logico attendersi, ha avuto pesanti conseguenze in casa biancorossa dal punto di vista comportamentale. Mister Consonni, infatti, dovrà fare a meno di tre giocatori. Il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate effettive l’attaccante Edoardo Marzierli "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno", e per una giornata sia il centrocampista Piergiorgio Sabelli che il difensore Mattia Macchi per "recidività in ammonizione" mentre il preparatore atletico Nicola Stagnaro è stato inibito fino al 29 giugno per "aver rivolto espressioni offensive al direttore di gara". Il tecnico Consonni, quindi, sarà costretto a mandare in campo una formazione d’emergenza. Trattandosi di un derby ecco le indicazioni per l’acquisto dei biglietti. Per i residenti in provincia di Grosseto i biglietti possono essere acquistati in anticipo nei rivenditori autorizzati e online sulla piattaforma Ciaotickets al link www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-siena-calcio.