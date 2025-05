Follonica Gavorrano: Lo Sicco chiama i tifosi per la salvezza contro Seravezza Pozzi

Il capitano del Follonica Gavorrano suona la carica. Domenica si gioca l’ultima giornata di campionato per i biancorossoblù, in cui l’obiettivo è uno solo: vincere per ottenere la salvezza diretta. Così il centrocampista Fabrizio Lo Sicco chiama tutti a raccolta per sostenere la squadra in vista del match contro il Seravezza Pozzi. "Sicuramente non sarà una partita scontata, loro vorranno arrivare al secondo posto e hanno i loro obiettivi – commenta Lo Sicco –. Penso che sarà una partita bella, noi dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere la salvezza. Io mi fido al mille per cento dei ragazzi: prima di essere giocatori sono uomini veri, tutti. Ho tantissima fiducia nella squadra e se mi guardo intorno vedo facce determinate che mi rassicurano. Spero che, in questa annata difficile, anche il pubblico ci dia un po’ più di sostegno e che più persone vengano allo stadio. Salvarci quest’anno sarebbe come vincere un campionato". Ultime due sfide sotto la guida di mister Federico Callai, passato a dirigere la squadra al posto di Marco Masi. "Quando viene mandato via un allenatore dispiace tantissimo – dice Lo Sicco –. Ci abbiamo lavorato per quasi due anni, è una persona buonissima".