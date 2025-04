Turismo esperenziale. Arriva l’open day di Feisct

MASSA MARITTIMA

Sarà Massa Marittima la prossima tappa degli Open Day organizzati dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (Feisct), in collaborazione con enti e organizzazioni territoriali, con lo scopo di promuovere l’offerta turistica esperienziale di borghi ed aree interne. Un focus sulle esperienze da vivere nel territorio di Massa Marittima, privilegiando le forme di turismo lento che possono mettere in evidenza il patrimonio identitario locale, costruito grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e delle realtà locali che si sono adoperate per aprire le porte di Massa Marittima, uno scrigno di autentica e rara bellezza. Una giornata dedicata ad agenzie di viaggio, tour operator, guide ambientali e turistiche, accompagnatori turistici, associazioni, insegnanti e comunicatori, per offrire una carrellata sulle esperienze ed i servizi turistici offerti sul territorio dagli operatori locali. La giornata del 3 aprile prevede l’arrivo degli operatori ed il benvenuto dell’amministrazione locale, dopodichè i partecipanti saranno accompagnati nella visita delle principali peculiarità culturali e paesaggistiche di Massa Marittima, e verrà a loro offerta una degustazione di prodotti locali gentilmente offerta da Slow Food Monteregio.

Saranno messe in luce le esperienze e le attività da effettuare nel territorio, offrendo una panoramica variegata che toccherà i principali attrattori collegati al turismo lento, dal bike al trekking all’enogastronomia, senza tralasciare l’approfondimento del patrimonio storico materiale e immateriale. L’iniziativa si concluderà con un briefing insieme agli operatori per comprendere ed elaborare con loro opportunità e possibili interazioni.