Turismo e progetti Bene lo sci, adesso l’estate

La stagione invernale è archiviata e sul Monte Amiata il comparto turistico pensa già alla bella stagione.

"Adesso l’obiettivo è lavorare durante il periodo di Pasqua – spiega un albergatore che si trova in alta montagna e che proprio in questi giorni sta lavorando al cambio di stagione, che per una struttura alberghiera vuol dire mutare alcuni servizi rivolti ai clienti –. La stagione sciistica ci ha portato ottimi numeri, ma soprattutto un nuovo modo di lavorare, con meno programmazione. Dobbiamo interpretare queste tendenze e saperle leggere con un minimo di anticipo".

La neve nei periodi come Natale e Pasqua, per una località di montagna come l’Amiata, fa sicuramente la differenza, ma a differenza del Natale la Pasqua può essere anche il primo momento dell’anno dedicato alle scampagnate, e in questo senso l’Amiata ha un’offerta variegata. Per la bella stagione, inoltre, il ritorno dei turisti stranieri è determinante. È atteso il boom di presenze anche per il Monte Amiata che può contare anche su uno zoccolo duro di turisti fedeli che non appena può torna a trascorrere le vacanze su questa montagna.

"Il tempo sarà determinante per il nostro lavoro – proseguono gli operatori –. Da qualche anno a questa parte è difficile riuscire a lavorare con una programmazione a lungo termine".

Tra le attività da fare, per la bella stagione ci sono sicuramente trekking e biciclette, due tipologie di offerte ormai strutturate. C’è anche la cultura e in questo senso, ad esempio, il Comune di Santa Fiora con il nuovo museo dedicato alla storia della Contea sta facendo un grande lavoro. Andando a leggere novità e tendenze, un’attrazione per i turisti è il Forest Bathing e alcuni operatori credono fortemente che possa rappresentare un’offerta strategica. Il forest bathing, o shinrin-yoku in giapponese, è una pratica che consiste nel trascorrere del tempo immersi nella natura, in mezzo agli alberi, per migliorare il benessere psicologico e fisico. Non è solo un’attività fisica, piuttosto un’esperienza di immersione totale nella bellezza e nella tranquillità dell’ambiente naturale circostante. Quello che invece si sa, conti alla mano, è che la stagione sciistica, benché sia durata nemmeno due mesi è stata positiva.

Nicola Ciuffoletti