Turismo, bene il recruiting day. Completato lo staff per la stagione in due strutture di alta qualità

Grande successo per il recruiting day di Erqole, società del gruppo svedese Qarlbo AB, di proprietà della famiglia Jonsson. I profili selezionati nei giorni scorsi alla Polveriera Guzman di Orbetello lavoreranno nelle strutture che gestisce la società a Porto Ercole, ovvero l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club. "Il recruiting day è andato molto bene – fanno sapere dall’azienda –, con 66 presenze e 14 persone idonee a conclusione dei colloqui. Anche le altre attività di recruiting sono andate avanti, siamo in dirittura d’arrivo per chiudere tutte le assunzioni, finalizzando gli ultimi 7 ruoli". La stagione che si aprirà il 12 aprile vedrà quindi il personale al completo. "Stiamo facendo un investimento non solo sugli ospiti delle strutture, ma anche sui nostri ospiti interni, che chiamiamo storyteller, il nostro personale – sottolinea Flavio Bucciarelli, presidente di Erqole –. Tra l’altro, con il Tris Hotel forniamo un tipo di alloggio che si trasforma in benessere per chi non abita in zona. Inoltre, assumiamo per la maggior parte ragazzi e ragazze del luogo, motivando a tornare anche chi lavorava all’estero". Vanno inoltre avanti i progetti nelle altre strutture di proprietà del gruppo svedese, che ha l’obiettivo di far rivivere al territorio gli anni felici di investimento ed espansione accarezzati qualche decennio fa. Alla ex Cirio "nel prossimo consiglio comunale dovrebbe essere discussa l’approvazione del piano, per poi procedere con il permesso di costruzione, con i lavori che potrebbero iniziare entro l’anno e concludersi entro la fine del 2026, ipotizzando l’apertura per il 2027 – spiega Bucciarelli –. Verranno realizzati una piscina e dei parcheggi sotterranei per gli ospiti. Le camere saranno circa 30, tutte con vista mare. Ci sarà anche un centro benessere che permetterà di creare una stagionalità che andrà oltre l’estate, aiutando tutto il territorio. Stiamo facendo questo con l’obiettivo di rilanciare l’Argentario. Speriamo che anche altri imprenditori ci possano seguire, è la missione della famiglia Jonsson, che si è innamorata del luogo e vuole restituire qualcosa. Siamo qui per fare un investimento a lungo termine". Così come gli investimenti sul Tris Hotel, la struttura messa a disposizione del personale in estate e normale albergo in inverno, e la Fattoria la Capitana, che per questa stagione resterà chiusa per consentire nuovi interventi.