Truffe agli anziani a Grosseto: 92enne raggirata da falso avvocato

Proseguono senza soste le truffe agli anziani in provincia di Grosseto. Questa volta il raggiro, però, è andato a segno: vittima un’anziana di 92 anni.

La donna ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato che gli ha annunciato che sua figlia aveva avuto un incidente in auto. E sarebbero serviti dei soldi in contante per pagare le spese.

La donna è entrata in uno stato d’ansia e ha accettato di incontrare l’avvocato mandato dai carabinieri a riscuotere la somma. L’uomo si è presentato in casa della donna giovedì nel primo pomeriggio e ha preso soldi e alcuni gioielli in oro che la donna aveva custodito in casa. E poi se n’è andato senza lasciare traccia.

I parenti della donna, quando hanno saputo cosa era successo, hanno contattato i carabinieri che stanno indagando per individuare i truffatori.