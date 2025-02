Trovato su auto rubata in città. Arrestato 20enne

GROSSETOEra stata rubata a Grosseto l’auto per il cui furto è stato arrestato un 20enne, a Siena dalla polizia dopo un inseguimento. Il giovane è stato sorpreso nel pomeriggio del 13 febbraio scorso a bordo di un’auto, rubata la mattina a Grosseto e poi parcheggiata vicino agli impianti sportivi di Cerchiaia a Siena, al cui interno sono stati trovati cinque coltelli da cucina. Gli agenti hanno segnalato la vettura come sospetta perché usata da probabili autori di furti e la sala operativa ha fatto subito intervenire sul posto due volanti per un controllo. Mentre i poliziotti si avvicinavano all’auto, due giovani sono saliti a bordo e ripartiti in direzione di Strada Massetana Romana, cercando di far perdere le proprie tracce. L’auto ha percorso una curva contromano, ha sorpassato le vetture incolonnate, costringendo chi proveniva in senso opposto a manovre improvvise per evitarla. Dopo circa 500 metri, il conducente si è arreso fermando il veicolo ma l’ha abbandonato senza azionare il freno a mano, provocando così un incidente con una Fiat Panda. I poliziotti sono riusciti a bloccare il passeggero dell’auto, mentre il giovane che era alla guida ha cercato di dileguarsi a piedi, scavalcando una recinzione, per poi allontanarsi in un campo sottostante, dove, però, ad aspettarlo, ha trovato gli agenti di una terza volante. Il 20enne, residente vicino a Siena è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi; denunciato anche il passeggero, minorenne. Il gip del tribunale di Siena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dei domiciliari.