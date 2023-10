Trovato morto in casa per un malore il capo degli ormeggiatori del porto

Lo hanno trovato morto in casa i suoi familiari, rientrando nella loro abitazione. Nicola Pierattoni (nella foto), 57 anni, è morto per un malore: a Grosseto era molto conosciuto in quanto era il capo degli ormeggiatori del Porto della Maremma di Marina di Grosseto. Da tanti anni ormai Pierattoni lavorava come ormeggiatore al Porto della Maremma di Marina di Grosseto e adesso ne era il responsabile. Il mare, oltre che il suo lavoro, era anche la sua passione, infatti faceva anche il subacqueo.

A trovarlo sono stati i parenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l’uomo ormai non c’era più niente da fare. Ancora da capire le cause che hanno provocato la morte di Pierattoni.