Trovato morto in casa. Malore fatale

Aveva da poco tempo ripreso possesso della propria abitazione, che qualche mese fa era stata dichiarata inagibile per dei problemi al tetto. Purtroppo non ha potuto godersi per molto tempo questo suo ritorno a casa. Un uomo di 75 anni, nella tarda serata di ieri, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa dell’anziano, che avevano sentito un rumore, come un grosso tonfo. Rumore che era stato provocato dalla caduta dell’uomo, stroncato da un malore, che è stato trovato senza vita nel bagno del suo appartamento. A trovarlo i Vigili del fuoco che era riusciti ad entrare nell’abitazione grazie all’autoscala.