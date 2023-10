Trovato morto in casa, fatale un malore

Grosseto, 1 ottobre 2023 – Lutto in Maremma. Nicola Pierattoni, capo degli ormeggiatori del porto, è stato trovato morto in casa. Una notizia che ha sconvolto tutta Marina di Grosseto, e non solo.

A trovarlo sono stati i parenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l’uomo ormai non c’era più niente da fare. Ancora da capire le cause che hanno provocato la morte di Pierattoni. Probabilmente un malore fatale che lo ha colpito nel sonno.

Il mare, il porto, erano da sempre stati la sua passione. Increduli di fronte alla tragica notizia gli amici di Nicola. Sui social tanti lo ricordano e si stringono nel dolore: “Sei stato non solo un amico – si legge in un post –, sei stato un fratello!”. E ancora: “La vita è ingiusta, mi manchi già”.