Trovato il corpo del corriere: "Sono sconvolto da questa tragedia"

"Sono profondamente scosso dall’epilogo di questa triste storia che lascia senza parole e con l’amaro in bocca. Sono vicino alla famiglia", dice l’ex sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini. Quando la notizia che tutti temevano scuote l’Amiata, senese e grossetana: era stato ritrovato il corpo di Nicolas Del Rio, a 35 giorni dalla scomparsa insieme al carico di borse griffate caricate sul furgone della ’New Futura’ il 22 maggio scorso a Castel del Piano. Gettato in un dirupo, nella zona di Case Sallustri dove si trova la villetta di cui curava giardino e pertinenze il padre di Klodian Gjoni, il 33enne albanese ora in cella. Insieme a due turchi sui quali ora pesa l’accusa di omicidio. Tace invece il profilo Instagram aperto appositamente dalla cognata argentina del corriere di 40 anni trovato senza vita, dove la foto dell’uomo e gli appelli per ritrovarlo avevano fatto il giro dell’Italia e di mezzo mondo. "Non si può uccidere una persona per delle borse", uno dei commenti più composti sui social mentre in altri si invocano già condanne esemplari per una vicenda così tremenda.

"Purtroppo questa storia è nata male e finita ancora più tragicamente. Non ho parole, sono sconvolto per questa tragica fine, anche se debbo confessare che il pensiero che questo ragazzo non sarebbe più tornato a casa non mi ha mai abbandonato fin dal primo giorno", così ha commentato a caldo ieri sera uno dei responsabili della ditta di Castel del Piano proprietaria delle borse che sono state trafugate. Un bottino del valore di circa 500 mila euro. Sarebbe stato per impossessarsi di questo carico – anche se la vicenda resta da ricostruire nel dettaglio – che Nicolas Del Rio è stato ammazzato.

"Siamo vicini alla famiglia, tutto il paese si stringe a questo povero padre di famiglia che aveva trovato qui nell’Amiata una nuova vita accanto ai propri cari e una comunità che lo aveva accolto", spiega il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi. Cittadina dove ha sede la ’New Futura’, ditta di trasporti per cui Del Rio lavorava da circa tre settimane. "Una vicenda che ci lascia sconvolti – prosegue Capocchi – e allo stesso tempo ci fa riflettere sul grande tema della sicurezza". Subito la notizia del ritrovamento del cadavere è stata pubblicata sul profilo social di ’Chi l’ha visto?’, trasmissione che si è occupata a fondo della vicenda.