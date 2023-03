Trovata morta Era in sella al suo scooter ed è finita nel canale

di Alberto Celata

Finisce in un canale e muore dopo avero perso il controllo del proprio scooter. A perdere la vita Samanta Rossi, 42 anni e madre di un ragazzo di 14 anni. La donna, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l’una, ha perso il controllo del suo motorino mentre stava attraversando via della Cameretta, una strada stretta che costeggia da una parte la laguna e dall’altra la ferrovia e che collega Orbetello Scalo con Ansedonia. La giovane donna era stata in piazza a Orbetello dove aveva partecipato a una delle feste conclusive del Carnevaletto da Tre soldi. A un certo punto la donna ha evidentemente perso il controllo del mezzo, e con lo scooter è salita su un un terrapieno, alto circa un metro e mezzo rispetto alla sede stradale, per poi finire nel canale, che costeggia la laguna, che ha una profondita di 40-50 centimetri. Via della Camneretta è una strada particolarmente transitata dagli appassionati di footing e di bicicletta ed è stato proprio un passante ieri mattina ad avvistare il corpo della donna riverso nell’acqua accanto allo scooter. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Misericordia di Albinia, ma Samanta era già morte da alcune ore. A stabilire l’ora del decesso, ma soprattutto le cause, (ovvero se la morta sia avvenuta per annegamento o se la donna abbia avuto un malore fatale) sarà l’autopsia, che è stata disposta dal sostituto procuratore Salvatore Ferraro. Samanta era molto conosciuta a Orbetello, anche perché la madre, Annamaria Gori, insieme al fratello Mauro, gestisce il bar ristorante del circolo bocciofilo, dove saltuariamente andava a dare una mano anche la giovane donna, che attualmente lavorava in un ristorante di Orbetello. La data dei funerali di Samanta Rossi sarà stabilità dopo che la salma, che è stata recuperata dall’agenzia di onoranze funebri Babbini, sarà restituita alla famiglia dopo l’autopsia.