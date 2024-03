"Troppi edifici pubblici e impianti sportivi abbandonati a se stessi"

Importanti impianti sportivi e strutture ora lasciate all’incuria e all’abbandono. Uno stato di degrado denunciato da alcuni residenti che parte dalla passeggiata lungo la laguna di levante e l’ex idroscalo, che è invasa da rifiuti e roghi ed è di fatto poco impraticabile. Poi c’è la palestra delle scuole, chiusa da tempo per motivi di staticità delle fondamenta, e che non è stata mai recuperata. Si trova in condizioni di abbandono anche il quarto campo da tennis (nella foto), quello che negli anni ospitò anche gli Internazionali, che si trova in un grave stato di incuria e le cui tribune sono in parte cadute. Così come alcune abitazioni della zona sono abbandonate: al momento solo una è abitata da una famiglia. "Viene da chiedersi – afferma un residente – quali siano le scelte fatte in passato, perché è stata mandata via una forza armata i cui militari tenevano sempre tutto ordinato e pulito. Credo che sia sbagliata l’idea di chiudere strutture ed edifici, lasciati poi inutilizzati. Forse presto toccherà ad un asilo ( il nuovo viene realizzato allo Scalo, vicino alla ferrovia). Insomma si sta assitendo allo svuotamentodi Orbetello, in termini di abitanti e di attività commerciali".

Un esempio. "Un tempo – afferma un altro residente – il paese aveva sette sezioni elettorali, oggi ne restano solo tre. Decine le attività artigianali e commerciali che hanno chiuso. Restano inutilizzati e fatiscenti la ex Fortezza, che ormai cade a pezzi, e l’ex ospedale, anche questo un edificio chiuso da anni". Secondo questi cittadini serve quindi un piano strategico di rilancio per tutto il centro storico, per le attività di artigianato, commercio, turismo e per il recupero di tanti edifici ormai abbaondati da tempo.

Michele Casalini