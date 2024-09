Tromba d’aria a Marina di Grosseto: chiesto il riconoscimento dell’evento calamitoso

Grosseto, 6 settembre 2024 - È stata appena firmata dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna una richiesta formale che sarà presentata alla Regione Toscana. La richiesta formale serve per il riconoscimento dell'evento calamitoso che si è verificato a Marina di Grosseto, e per la successiva attivazione delle misure di sostegno economico a favore dei privati che hanno subito danni. Nel pomeriggio di giovedì, una violenta tromba d'aria ha colpito la zona costiera, causando disagi e gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari. Ombrelloni e lettini sono stati sollevati dal forte vento e trasportati fino al parcheggio delle Colonie, dove alcuni di essi hanno provocato danni a veicoli. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. “Con questa richiesta - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Protezione civile Riccardo Megale - puntiamo a ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per attivare i fondi regionali necessari per risarcire i danni subiti da privati e operatori commerciali”. I danni sono stati provocati da un vortice altissimo, generato sul mare, ma che improvvisamente si è avvicinato. Una volta arrivato in spiaggia ha distrutto tutto quello che ha incrociato il suo percorso. Ombrelloni, sdraio e lettini sono volati altissimi in aria e poi sono ricaduti a decine di metri di distanza. Quel vortice ha investito con la sua violenza anche giochi per bambini, le altalene e i gonfiabili. A volare in aria è stato anche un patino che è ricaduto pesantemente a decine di metri di distanza. Introvabili le sedie di plastica che sono andate in mille pezzi, spazzate dalla furia del vento chissà dove. Dopo pochi minuti dall’evento calamitoso è iniziata anche una catena solidale, e i colleghi degli stabilimenti accanto hanno dato una mano a chi era stato magiormente colpito per ripristinare quello che era rimasto intatto. “Continueremo a monitorare la situazione – ha detto il primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna - e forniremo tutto il supporto necessario ai soggetti interessati. Siamo vicini alla nostra comunità e lavoreremo affinché sia garantita la ripresa delle attività e la sicurezza della zona – ha assicurato il sindaco -. La tutela del territorio e il benessere dei nostri cittadini sono la nostra priorità assoluta”. Maurizio Costanzo