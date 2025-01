Tripudio di colori al Capannino. Il trapasso tra la vita e la morte: "Festeggiamo anche con la musica"

Quest’anno il rione Capannino San Luigi affronta un tema particolare, tanto importante quanto difficile e delicato, il passaggio tra la vita e la morte, ma visto in una chiave completamente lontana da quella che viviamo solitamente come cultura occidentale europea. In che modo? Con i colori. Se si pensa alla morte, per esempio, nella cultura messicana il pensiero del "passaggio" è accompagnato da colori vivaci e allegri. Per non parlare della musica e la gioia di passare del tempo insieme festeggiando. Sì, festeggiando. Sembra strano, ma è così. Si festeggiano i parenti, gli avi e gli antenati della famiglia. "E noi questo, vogliamo farlo insieme a tutti i follonichesi - esordisce Monica Belloni, presidente del rione Capannino - Festeggiare. Con la musica e con i colori che caratterizzano il carnevale. Per riuscire in tutto ciò, abbiamo scelto il film "Coco", che crediamo rappresenti in pieno ciò che vorremmo descrivere. Proprio per questo abbiamo scelto di raccontare il nostro argomento rappresentando i personaggi del film, utilizzando anche le loro canzoni, che tutti noi conosciamo bene, dato che le abbiamo sentite proprio nel film. In "Coco" si dà importanza alla memoria, al ricordo, all’appartenenza a una storia condivisa, quella familiare. Ci insegna a scegliere e a inseguire i nostri sogni, sottolineando l’importanza dell’avere il supporto dei nostri cari. Nel film si dà valore alla relazione con la famiglia e ci insegna che fino a quando c’è il ricordo, nessuno scompare davvero. Inoltre, pensiamo che essendo un film-cartone, possiamo far divertire anche, e soprattutto, i bambini. Come sempre, ci teniamo a ricordare che il carnevale è innanzitutto per loro. E noi crediamo fortemente nel potere e nella bellezza del carnevale nei confronti dei bambini". Nel caro, pieno di colori sgargianti, ci saranno creature che aiutano, guidano e proteggono gli abitanti non solo nel mondo terreno ma anche e soprattutto in quello della Terra dell’Aldilà. "Pensiamo a Dante, il cane del protagonista Miguel nel film Coco - aggiunge la presidente - Finché si trova nel mondo terrestre è un normalissimo cagnolino, quando attraversa il ponte insieme a Miguel, poi si trasforma e diventa un cagnolino dalle sembianze un po’ stravaganti, pieno di colori vivaci e fosforescenti. E così sono tutti gli spiriti guida della cultura messicana. Animali super colorati che ci accompagnano nel cammino che avviene durante il passaggio tra la vita terrena e quella nell’aldilà. Proprio come Miguel ha il suo cagnolino Dante come spirito guida, ciascuno di noi ha il proprio Dante, sempre pronto ad affiancarci nel nostro percorso di vita". Questo l’organigramma del rione Capannino-San Luigi: Belloni: Presidente; Monica Belloni, vicepresidente Andrea Caniatti Zinzi, Lucia Iezzi (coreografa e segreteria), Federico Marini, Elia Fiorenzani, Davide Tana, Marco Signorini (costruttori), Veronica Fiorenzani e Erica Nassi (coreografie, collaboratori decocarizoni carro). Coreografe e ballerine: Lucia Iezzi, Andrea Caniatti Zinzi. Reginetta: Alessandra Macii. Ballerine: Luisa Leone, Martina Carta, Annalisa Di Maio, Martina Lazzarini, Elika Fiuzagomes, Benedetta Sanna, Erica Nassi, Noemi Bruno, Sara Ventura, Giulia Lazzarini, Noemi Fossi, Maria Antonietta Ciluzzo, Virginia Franceschini, Catia Ramazzotti, Ambra, Letizia, Manuela, Alyssa Gandi, Ayda Laniakea Gandi e Veronica Fiorenzani.