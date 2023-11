Tre volontari Anpas di supporto a Prato per aiutare l’ospedale

Giornata piena quella di ieri per tre volontari di Humanitas Grosseto impegnati all’ospedale di Prato nell’ambito di un servizio di supporto garantito nelle aree alluvionate della Toscana centrale dal coordinamento delle associazioni aderenti all’Anpas (Associazione nazionale pubblica assistenze).

"In questo momento – spiega la coordinatrice tecnica di Humanitas, Serena Pieri – abbiamo impegnati su Prato tre volontari soccorritori, Massimo Goracci, Fausto Turbanti e Marco Fioranti, che su richiesta della centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross), sono a disposizione con un’ambulanza di primo soccorso Blsd per lo spostamento dei pazienti dell’ospedale ai piani più alti ed eventuali altri servizi". I volontari grossetani hanno fatto ritorno a Grosseto ieri sera, ma sono già state allertate altre due squadre composte rispettivamente da 2 e 4 volontari, per coprire il turno di sabato notte e della giornata di oggi.