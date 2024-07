Tre nuove consigliere. Ecco Serafini, Lenzi e Listorti

FOLLONICA

Dopo la nomina del vicesindaco e degli assessori della Giunta al fianco del sindaco, Matteo Buoncristiani, sono state presentate durante il Consiglio comunale di martedì le tre neo consigliere subentrate. Sugli scranni della maggioranza si sono quindi sedute tre nuove consigliere: Francesca Serafini che prende il posto del neo nominato assessore Giorgio Poggetti per la Lista Buoncristiani Sindaco; Ilaria Lenzi e Marina Listorti sostituiscono il vicesindaco Danilo Baietti e l’assessore alla cultura Stefania Turini per la lista di Fratelli d’Italia. Il sindaco, tutta la giunta, i consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno fatto i loro auguri di benvenuto alle nuove consigliere subentrate. "Ci tengo a fare i miei auguri di buon lavoro ai consiglieri – dichiara il sindaco – che sono subentrati oggi, Ilaria Lenzi, Marina Listorti e Francesca Serafini". Auguri che arrivano anche da da Stefania Turini: "Anche io voglio augurare buon lavoro a tutti i consiglieri – esordisce – ai nuovi, ai già proclamati a seguito delle elezioni e a quelli di opposizione. Che sia un incontro e non uno scontro per trovare le soluzioni migliori per Follonica. Lavoriamo insieme, perché solo il lavoro comune produce frutti. Assicuriamoci di lavorare tutti nel rispetto delle regole. Chiedo con anticipo la vostra comprensione, in quanto per alcuni di noi è la prima esperienza". Mirjiam Giorgeri, consigliera di opposizione, ha poi esordito con il ricordo dell’ennesimo incidente sul lavoro accaduto pochi giorni prima a Massa Marittima. Ha così proposto al Consiglio un minuto di raccoglimento in memoria di Salah Othaman, l’impiegato edile di 54 anni morto in cantiere durante l’orario lavorativo. L’assemblea è poi entrata nel vivo con la discussione, proposta dall’opposizione, sui tagli del Governo ai Comuni e l’emissione di un francobollo intitolato a Italo Foschi, figura riconosciuta per i suoi meriti sportivi, ma appartenente al Partito Fascista. Il Consiglio comunale è stato poi sospeso con l’arrivo della notizia della morte improvvisa di Silvio Passini. Sarà quindi annunciata prossimamente una nuova data per proseguire il Consiglio e affrontare il tema dello striscione di Giulio Regeni rimosso dalla facciata del Comune dal neo sindaco Buoncristiani. Linterrogazione sullo striscione di Regeni, presentata dall’opposizione, era stata inserita nell’ordine del giorno come ultima argomentazione e verrà quindi ripresa nel prossimo Consiglio.

Viola Bertaccini