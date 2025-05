Tre inaugurazioni in un giorno. La nuova piazza Ricasoli bagni pubblici ed elevatore

Tre tagli del nastro a Porto Ercole, inaugurati giovedì pomeriggio i nuovi bagni pubblici in piazza Strozzi, il sollevatore per persone diversamente abili sul porto e la riqualificata piazza Ricasoli. Il sindaco Arturo Cerulli e la sua giunta si sono spostati nelle tre aree del paese argentarino, che hanno visto nei mesi scorsi dei lavori diversi tra loro ma utili per la comunità. "I bagni pubblici sono un servizio fondamentale per cittadini e visitatori, – spiegano dall’amministrazione –, realizzato con attenzione all’accessibilità e al decoro urbano. Abbiamo consegnato il sollevatore per persone diversamente abili donato con grande generosità dall’Asd Diportisti di Porto Ercole: un gesto concreto di inclusione e attenzione verso tutti. Inaugurati inoltre i lavori di riqualificazione di piazza Ricasoli, uno spazio simbolico del nostro borgo che torna a nuova vita grazie a un intervento attento e rispettoso della sua identità. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibili questi interventi, segno di una Porto Ercole che cresce, si prende cura dei suoi spazi e delle sue persone". In particolare, il sollevatore a bandiera permetterà per la prima volta ai diversamente abili di salire in barca dall’interno del porto. Un servizio che chiunque potrà utilizzare chiedendo il permesso alla Capitaneria. Affiancando la barca al molo, tramite un piccola gru, si potrà salire a bordo grazie a un’imbracatura. "La riqualificazione di Piazza Ricasoli é stata per me in particolare motivo di orgoglio e grande emozione – aggiunge la consigliera comunale Marta Fois –. Ci abbiamo lavorato da subito, appena insediati é stato uno dei primissimi progetti sulla nostra lista. Era settembre 2023 quando, con l’assessore Silvano Scotto, abbiamo ufficiosamente incontrato il tecnico a cui affidare l’incarico, proprio in quello slargo che nei nostri desideri sarebbe dovuto diventare una piazza. Tra dinieghi della Sovrintendenza, modifiche, intoppi e mille altre cose, il "mio gioiellino" é stato inaugurato. Quindi non posso che ringraziare di nuovo Arturo Cerulli, Michele Lubrano e tutta la giunta per avergli dato questa priorità, il gruppo portercolese, l’architetto Carla Gaglianone, la ditta Banini (quei santi di operai che hanno lavorato ogni giorno con occhi puntati addosso e tante chiacchiere intorno) il dirigente Villani e Sergio Breschi per aver seguito i lavori".

Andrea Capitani