Travison: "Le acque del mare scarlinese rispettano tutti i valori di legge"

FOLLONICA

A pochi giorni dalla conclusione della settima edizione del Follonica Summer Nights, l’assessore alla cultura Stefania Turini si sofferma sul successo della rassegna e sulle prospettive future. "Sto prendendo visione di tutti i momenti di festa programmati dalla precedente amministrazione – spiega –. C’è stata molta accoglienza e coinvolgimento da parte del pubblico. Anche quest’anno possiamo dire che ha riscosso un buon successo. La serata “Voglio Tornare negli Anni ’90“ è stata una grande scoperta. Il Parco Centrale per l’occasione era gremito di gente dai turisti ai follonichesi.". Turini si sofferma poi sugli obiettivi futuri della nuova amministrazione. "Stiamo riprogrammando altri momenti e occasioni importanti – prosegue – - per cercare di portare a Follonica manifestazioni tutto l’anno, e non esclusivamente durante il periodo estivo. D’estate ovviamente abbiamo la possibilità di coinvolgere anche i turisti. Ma queste manifestazioni devono venire incontro anche alle richieste e alle esigenze dei follonichesi. Un primo cambiamento che effettuerò sarà quindi la distribuzione di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno solare. I giovani saranno senz’altro coinvolti. Essendo anche assessore all’istruzione, ho un occhio attento verso i più giovani, a partire dagli interventi nelle scuole. Sarà un lavoro che si estenderà verso tutte le classi sociali e tutte le età". Dopo la serata di ieri in cui si è esibito uno dei padri della musica italiana, Roberto Vecchioni, rimane l’attesa per l’ultimo appuntamento del festival musicale di domani con il giovane talento, Alfa.

Viola Bertaccini