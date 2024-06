Trame Festival. I tre giorni per il "Futuro"

Opere d’arte, talk, proiezioni, live set e vj set. Torna, da oggi a domenica, "Tra-me Festival – Serrande chiuse per arte aperte" e questa quinta edizione è ricca di novità. Si tratta di un evento in grado di animare l’intero centro storico, è realizzato da Clan Aos grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia, che dal 2020 ha trasformato il centro cittadino in una galleria d’arte a cielo aperto, grazie alle oltre 40 serrande dipinte da artisti provenienti da tutta Italia. Il tema di questa edizione è "Futuro" che gli organizzatori si immaginano antinoia, ma anche il vero e proprio motore sin dalla sua nascita, più di dieci anni fa.

Il futuro immaginato dagli organizzatori è un futuro libero da noia e barriere, un futuro creativo e partecipativo, sentito come un’esigenza forte in città, soprattutto tra i giovani, ma non solo. E c’è di più: Trame Festival 24 quest’anno estende la sua portata anche fuori dal centro storico, con la realizzazione di due nuove "serrande d’autore" nel quartiere di Barbanella e a Roselle, al "Poggio".

Le cinque nuove serrande del centro storico saranno ad opera di Ache77, Kraita317, James Vega, Vaio e Martyna Clark, a cui si aggiungono quelle di Trame fuori dal centro: l’opera di Gianluca Raro al "Poggio" a Roselle e quella di Samuele Pari che sarà realizzata a Barbanella insieme ai ragazzi e ragazze dell’Associazione Oasi nella Casa Ama.

Tanti gli spunti di riflessione che il festival offre, come la talk organizzata per domani che ruoterà attorno al tema del progettare, fare e comunicare interventi di rigenerazione urbana attraverso la streetart. Non mancherà lo spazio anche per il cinema e la musica, con la proiezione del documentario Visage, Village (oggi alle 21) a cura di Kansassìti, e live-set e vj-set che animeranno le serate di Molino Hub, a cui si aggiungerà il concerto di Dario Canal per Trame Extra, domenica a Roselle.

