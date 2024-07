Traghetti, maledetta domenica. Toremar sciopera: piano anti caos

Confermato per domani l’annunciato sciopero dei dipendenti della Toremar. I traghetti della compagnia di navigazione che effettua il servizio di trasporto per le isole dell’Arcipelago Toscano, tra cui l’Isola d’Elba, l’Isola del Giglio, Capraia e Gorgona, fermeranno i motori per manifestare la preoccupazione sul futuro dei 260 lavoratori tra personale navigante e amministrativo. A confermare la scelta le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le cui segreterie provinciali hanno indetto lo sciopero per l’intera giornata lavorativa. Verranno inoltre effettuati presìdi di protesta e volantinaggi al Porto Mediceo di Livorno (dalle 8 alle 10), nei porti di Piombino (dalle 7 alle 21), Portoferraio (dalle 7 alle 19), Rio Marina (dalle 9 alle 17) e Porto Santo Stefano (dalle 7,30 alle 19,30).

Saranno comunque garantite alcune corse già previste dal piano degli orari. Livorno-Isola di Capraia: partenza da Livorno alle 10, da Capraia alle 14,30; Portoferraio-Piombino: partenze da Portoferraio alle 5,20 e alle 18,50, da Piombino alle 7 e alle 21; Rio Marina-Piombino: partenza da Rio Marina alle 7, da Piombino alle 8,35; Porto Santo Stefano-Isola del Giglio: partenze da Giglio Porto alle 9,10 e alle 16, da Porto Santo Stefano alle 10,30 e alle 17,25. "Abbiamo ottemperato, come da contratto, all’anno di proroga previsto – sottolineano dalla Toremar –. Nell’incertezza di come verrà confezionato il bando della nuova gara, oggi non siamo in grado di garantire la partecipazione di Toremar".

L’assessore Baccelli dichiara ‘irresponsabile’ il comportamento della Toremar, scaricando le sue responsabilità sulla Compagnia, ma ha avuto anni per preparare un bando di gara e ha usufruito anche di un anno di proroga. . Ho avviato il percorso mirato a espletare un unico bando di gara, dotato di clausola sociale, per tutti i servizi marittimi nell’Arcipelago". Monica Santucci, segretaria generale di Filt-Cgil Toscana, ritiene "inaccettabile l’atteggiamento dell’azienda. Gestisca il servizio e il personale fino alla fine della gara in maniera corretta, senza strappi e forzature. Ci siamo trovati costretti a proclamare uno sciopero unitario per domenica 21".

A Livorno incontro in Prefettura per le misure a sostegno dei turisti e viaggiatori. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato ieri una riunione dedicata allo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Toscana per domani, per la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti Toremar. Insieme a tutte le componenti interessate tra cui le forze dell’ordine, i Comuni di Piombino e Portoferraio, la Provincia, le Capitanerie di Porto, l’Autorità portuale ed i rappresentanti Toremar sono stati valutati e concordati adeguati piani di viabilità, l’assistenza ai passeggeri per pianificare il regolare deflusso ed accesso alle banchine ed alle zone di imbarco e sbarco e garantire la massima sicurezza A Piombino (nei week end estivi transitano 70mila eprsone e 30mila veicoli) il Comune ha attivato il piano di emergenza, che prevede l’intervento della Protezione civile con l’allestimento di tre postazioni, dotate di bagni chimici, per la distribuzione di bottiglie d’acqua. Anche all’Elba predisposto un piano di protezione civile.

Andrea Capitani