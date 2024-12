Tragedia nell’azienda di famiglia. Colpito da un pezzo di ferro. Muore dopo aver chiesto aiuto

Tragedia in località Grotte Cavalieri, nel comune di Sorano. Un uomo di 72 anni, Liliano Scalabrelli, ha perso la vita mentre stava svolgendo un lavoro nei terreni di famiglia. Stava ripulendo un campo con il proprio trattore e lo stava lavorando con quello che comunemente viene chiamato nel gergo agricolo "trincia", una barra trinciante che serve per ripulire i terreni dalle erbe infestanti. Stando ad una prima ricostruzione, questo attrezzo inavvertitamente avrebbe agganciato la rete di recinzione da cui è partita una scheggia che ha perforato il vetro del trattore colpendo il torace dell’uomo, provocandogli una gravissima ferita. Nonostante ciò l’uomo ha avuto ancora le forze di scendere dal trattore e arrivare fino alla strada per chiedere aiuto. I soccorsi sono arrivati poco dopo, ma Scalabrelli aveva già perso conoscenza e tutti i tentativi di rianimarlo sono purtroppo risultati vani.

Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri e iSul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dellla Asl.

Il terreno su cui stava lavorando fa parte dell’azienda di famiglia, Fattoria dei Cavalieri, 80 ettari di campi seminativi e boschi, coltivati con cura e passione. L’azienda è molto conosciuta per la qualità dei suoi prodotti. Molto conosciuta anche la famiglia Scalabrelli. Liliano in passato è stato consigliere comunale a Sorano e assessore della Comunità montana. Sconvolto il sindaco di Sorano, Ugo Lotti. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Liliano – ha detto –. Era un grande lavoratore, una persona affabile, sempre a disposizione della comunità. Una notizia che ci ha colpito profondamente, un grande dolore. Siamo vicini alla famiglia in questo momento così difficile".

Sono in corso accertamenti da parte della Procura.

Nicola Ciuffoletti