"Tradurre Orfeo", il progetto sulla poesia lanciato dalla Fondazione Bianciardi

La Fondazione Luciano Bianciardi propone un programma di letture e assaggi poetici, ospitando nella sua sede di via Adda, a Grosseto, poeti, studiosi di poesia, per affrontare successivamente il tema della traduzione, strettamente connesso con il "mestiere" di Luciano Bianciardi, attraverso la presenza di traduttori di testi poetici e narrativi. "Tradurre Orfeo", questo il titolo del progetto, un richiamo esplicito al senso letterale e metaforico del tradurre, si aprirà oggi alle 19 con la presenza di Demetrio Marra, giovane e poliedrico letterato e poeta che farà il punto sulla rivista lay0ut da lui diretta. Parteciperanno al primo incontro anche Dimitri Milleri e Alberto Parisi della redazione di lay0ut. L’ingresso è libero. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la presentazione del libro "Tu devi prendere il potere" di Pietro Cardelli, un seminario sulla poesia e sulla traduzione. "Si può entrare nella poesia da tante strade, non sempre da quella maestra: alla Fondazione Bianciardi – spiega la direttrice del Comitato scientifico, Lucia Matergi – piace affrontare il tema prendendo sentieri obliqui solo in apparenza, in realtà piuttosto impervi: da qui la scelta di affrontare la poesia proponendo poeti di una generazione, quella dei più giovani, che stenta ad affermarsi in un tempo come il nostro".