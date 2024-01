Tracce di topi. Scuola chiusa per cinque giorni

Lotta ai topi. A Sorano chiude per cinque giorni l’Istituto Comprensivo. A partire da domani fino a martedì si svolgerà un’importante operazione di derattizzazione, per questo l’istituto sarà chiuso agli alunni, ai professori e a tutto il personale amministrativo. Si tornerà regolarmente a scuola mercoledì. "Siamo stati costretti – commenta il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni – a chiudere l’istituto di Sorano perchè le due operazioni messe in campo nei giorni scorsi non hanno portato i risultati sperati. Continuano ad esserci tracce di topi e per questo abbiamo optato per un intervento più massiccio che crediamo possa essere risolutivo".

A San Quirico le elementari saranno invece regolarmente aperte anche se è possibile qualche variazione di orario sulla mensa, perchè questa, essendo all’interno del plesso soranese, da venerdì a martedì sarà inagibile.