Tra Carroccio e Noc ora è scontro totale

La scelta di Daniele Brogi (nella foto) di lasciare la Lega non è piaciuta al Carroccio che ora replica con il responsabile degli enti locali Luca Grisanti. "Daniele Brogi ha deciso la strategia elettorale a Massa Marittima – esordisce Grisanti – ha avuto il nostro supporto incondizionato sulle scelte che ha deciso di fare, ha avuto la presenza di Susanna Ceccardi con cui ha condiviso strategie e rispettive campagne elettorali. E’ persino giunto ad avanzare la sua candidatura alla segreteria provinciale del partito. Adesso dichiara di non condividere la linea politica di Matteo Salvini? Onestamente c’è qualcosa che ci sfugge in tutto ciò: una particolare virtù che si chiama coerenza". Poi l’attacco finale. "Abbiamo attraversato un momento difficile – chiude Grisanti – adesso stiamo risalendo, pian piano, con il supporto e il sacrificio di tanti militanti. Ci dispiace, caro Daniele noi proseguiamo per la nostra strada anche senza di te. Buona fortuna". Immediata la risposta di Daniele Brogi. "Non si preoccupi Grisanti – dice Brogi – se in me vedeva un avversario alla sua ambizione di segreteria provinciale, io quella non l’ho mai avuta, di fronte alle proposta ci ho riflettuto, ma visto che lui ed altri non sono in grado neppure di comprendere l’insuccesso che la Lega ha avuto a livello locale è normale che alla segreteria io abbia preferito l’uscita. Non è questa la Lega in cui ho creduto e ne ho preso solo atto. Con buona pace di Grisanti e dei suoi che, in un partito ridotto ai minimi termini e ormai abituato agli insuccessi, si godono, grazie alla mia decisione, un momento di visibilità".