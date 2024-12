Toscoleum: la nuova fiera dell'olio extravergine di oliva alla Fiera del Madonnino

Oro verde. Così in tanti chiamano l’olio, perché effettivamente è un’eccellenza scintillante specialmente italiana. Soprattutto la Toscana si distingue per la produzione, e in Maremma è un vanto perchè è fra i migliori. Sempre uno dei protagonisti delle tavole, l’olio è la novità della quarantacinquesima edizione della Fiera del Madonnino e della trentaduesima edizione del Game Fair Italia in programma dal 25 al 27 aprile. Si parlerà di olio extravergine di oliva con l’inserimento di una nuova fiera a tutti gli effetti, Toscoleum, che occuperà interamente il padiglione espositivo e parte dei piazzali del Centro Fiere. Toscoleum nasce dalla collaborazione tra Grossetofiere e la società Globe Trotters, organizzatrice di Enoliexpo, la fiera biennale che si svolge nel Centro Fiere di Bari, dedicata ai macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di Olio di Oliva.

"Ci siamo detti: perché non fare l’evento all’interno del Madonnino – spiega per Toscoleum Sonia Villani di Globe Trotters – manifestazione che attira un pubblico che è interessato ad avere maggiori informazioni per migliorare il lavoro e la produzione dell’olio? Saremo all’interno del Padiglione 2, si svolgerà in una parte interna, dove saranno mostrate le tecnologie e in una parte esterna, dove i macchinari agricoli saranno i protagonisti". Grosseto Fiere è parte del comprensorio con attività olivicole: Collegio toscano degli olivicoltori Olma, che associa mille produttori e produce il 60% dell’olio extravergine certificato della Toscana, e Certified Origins azienda leader mondiale dell’olio a marchio privato di alta qualità. Il padiglione sarà interamente dedicato alle più avanzate tecnologie per olivicoltura e produzione olearia: dalla coltivazione e raccolta, alla trasformazione e imbottigliamento, fino alla commercializzazione". Non mancherà lo spazio dedicato a Confindustria con Agricoltura 5.0.

"L’evento fieristico – afferma il presidente della Provincia Francesco Limatola – rappresenta un punto di riferimento per la Maremma, in un periodo difficile dove l’agricoltura deve vincere le sfide della sostenibilità mantenendo la tradizione. Chiamiamola la nostra fiera, con l’augurio che diventi un modello per altri centri fiera. Il 2025 sarà l’anno della realizzazione del Polo agroalimentare a supporto delle nostre aziende". "La Fiera del Madonnino, il Game Fair Italia e la nuova manifestazione Toscoleum sono esempi concreti di come la tradizione e l’innovazione possano convivere – dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Questi eventi non solo rafforzano la nostra identità agricola, ma stimolano anche l’economia locale, creando opportunità di crescita per le imprese, gli agricoltori e tutti gli operatori del settore".

"L’obiettivo – precisa il presidente di Grossetofiere, Paolo Rossi – è allargare ancora di più gli orizzonti della Fiera del Madonnino, facendola diventare un hub di riferimento per l’agricoltura non solo regionale ma di tutta l’Italia". "E’ estremamente difficile trovare degli stakeolder del sistema fieristico affidabili che vengano ad investire nel nostro Centro Fiere – esorta il direttore Carlo Pacini – con Toscoleum abbiamo l’occasione di far nascere una manifestazione unica per tutta l’Italia del Centro Nord". Già anticipata una novità futura Bike events.

Maria Vittoria Gaviano