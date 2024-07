Tortello maremmano al decollo. Nuove adesioni all’associazione

Continua con successo la campagna di adesioni alla neonata Associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano, il piatto per "eccellenza" della Maremma. Aumentano le adesioni, non solo ristoranti e produttori (tra cui anche nomi noti), ma è iniziata l’interlocuzione con gli enti locali della provincia di Grosseto e fondazioni pubbliche e private, che da statuto possono aderire come soci sostenitori.

"L’obiettivo è avviare una serie di iniziative per la promozione del prodotto tipico iconico della Maremma grazie al marchio collettivo geografico per sostenere il percorso di riconoscimento Igp" ricorda Confesercenti che è stata la prima associazioni a cercare la valorizzazione del prodotto.

"L’impegno della nostra associazione alla promozione del territorio e delle nostre specialità è costante – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso – vogliamo far fare alla nostra provincia e ai suoi produttore un salto di qualità perché anche la Maremma abbia prodotti riconosciuti a livello nazionale ed europeo. In questo processo, come è nostro uso, ci apriamo a tutti gli attori interessati mettendo in secondo piano la bandiera perché la prima istanza per noi è l’interesse, la promozione e lo sviluppo della Maremma e il riconoscimento dei suoi prodotti di qualità". "Questa è, a nostro avviso, un’opportunità che va assolutamente colta – afferma Massimiliano Mei presidente dell’associazione per la tutela del tortello maremmano – Un’opportunità che può portare qualità e ritorno economico. Possono aderire sia i ristoratori che chi produce tortelli sia a livello artigianale che industriale purché segua il disciplinare previsto dalla nostra associazione. E può fregiarsi dell’uso del marchio anche chi acquista da produttori autorizzati. Certo il percorso per il riconoscimento Igp è lungo e burocraticamente complesso, per questo è necessario il sostegno della Provincia, dei Comuni e della politica tutta, e non solo delle imprese".

L’associazione fortemente voluta da Confesercenti Grosseto, titolare del Marchio Collettivo Geografico del Tortello Maremmano, ha ottenuto il prezioso contributo di Banca Tema e Conad Grosseto.