Torneo di Tennis Monte Argentario: All'Airc 12mila Euro dall'Associazione Ghiga per la Ricerca contro il Cancro

All’Airc 12 mila euro da Ghiga per la ricerca contro il cancro. È il versamento effettuato nei giorni scorsi da Giampiero Scotto, presidente dell’asd Ghiga per la ricerca, dopo il torneo di tennis femminile per l’11esima edizione del "Memorial Ghiga", appuntamento estivo ricorrente per tante appassionate di questo sport residenti e vacanziere che si è di nuovo svolto nei campi di terra battuta del Tennis Club Porto Ercole, grazie al presidente al consiglio direttivo e al maestro Marco Coli. Il torneo è dedicato a Ulderiga Costanzo (Ghiga), amante di questo sport, che ha praticato fino agli ultimi momenti della sua vita, cercando di combattere il brutto male che l’affliggeva. Dal 2012 ogni estate in sua memoria il marito Giampiero Scotto organizza la competizione tennistica femminile, manifestazione con lo scopo di aiutare la ricerca contro il cancro, devolvendo le quote di partecipazione e divulgando così l’amore verso questo sport. Giampiero Scotto e Ulderiga Costanzo sono la storia del tennis dell’Argentario, nel 1963 quando gli italiani iniziarono a conoscere questo sport grazie ai tennisti Pietrangeli, Sirola, Gardini e poi Panatta, Barazzutti e Bertolucci e per le donne la Lazzarino e la Pericoli. II prossimo torneo di doppio maschile è previsto per la metà di ottobre e vedrà scendere in campo tanti bravi tennisti con il cuore grande e sarà sponsorizzato, tra gli altri, ancora da Artemare Club come da qualche edizione a questa parte.