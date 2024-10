Tornano i "Lunedì della salute". Si inizia con le malattie cardiache

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i "Lunedì della salute", gli incontri con gli specialisti della sanità per parlare di prevenzione e stili di vita rivolti a giovani e anziani, perché la salute non ha età. In programma ci sono cinque appuntamenti, tutti di lunedì, da ottobre fino a poco prima di Natale.Tutti gli incontri si svolgeranno alla Sala tirreno in via Bicocchi 53, dalle 15.30. "Salvaguardare la propria salute è una prerogativa di tutti – interviene Laura Innocenti, coordinatrice degli eventi follonichesi per lo Spi Cgil Grosseto – non solo degli anziani, la categoria rappresentata dallo Spi Cgil. Anche per questo gli incontri del lunedì sono aperti a tutti e spaziano su numerosi temi. Si va dalla prevenzione dei rischi cardiovascolari all’utilizzo del defibrillatore in ambito domestico, dalle indicazioni per prevenire la calcolosi alla cistifellea fino all’alimentazione e al contrasto al gioco d’azzardo". Il primo incontro è atteso per lunedì 14 ottobre, in cui si parlerà dei fattori di rischio cardiovascolare e della prevenzione delle malattie cardiache. Ospite dell’evento il dottor. Giovanni Micheli. Il secondo evento, quello di lunedì 28, sarà incentrato invece sulle manovre salvavita e sull’utilizzo del defibrillatore in ambito domestico, con ospite il dottor Martino Chiti. Il 18 novembre sarà presente il dottor Simone Cecconi a dare importanti informazioni sulla prevenzione e sul trattamento della calcolosi della colecisti. L’alimentazione e l’attività fisica adattiva invece sono al centro dell’appuntamento di lunedì 2 dicembre. In questa occasione saranno presenti la dottoresa Valeria Franci e il dottor. Giuseppe Tintori. L’ultimo appuntamento è quello del 16 dicembre. "Gioco d’azzardo, sintomi, cause, soluzioni" è il chiaro titolo di un incontro che parlerà di una grave piaga della società. A spiegare il fenomeno e le possibili vie di uscita ci saranno la Dott.ssa Sonia Cerulli e il Dott. Stefano Fabbrini, segretario Silp Cgil Grosseto.

Viola Bertaccini