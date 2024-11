Torna "Scelto da noi". Si promuove la lettura. Gli studenti nella giuria

Compie 32 anni il premio letterario "Scelto da noi", che si rivolge alle case editrici, agli autori e alle autrici di narrativa per ragazzi e ragazze. Il premio, nato nel 1994 dalla felice collaborazione tra le insegnanti dell’istituto comprensivo "Don Curzio Breschi" di Massa Marittima e la biblioteca comunale "Gaetano Badii", si pone l’obiettivo di promuovere la lettura nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Boccheggiano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Prata e Valpiana. Gli alunni e le alunne delle classi, infatti, ogni anno sono attivamente coinvolti nella scelta del vincitore del concorso: tra ottobre e aprile leggono la cinquina di libri finalisti, selezionata dalla commissione di insegnanti e bibliotecarie, tra tutte le opere iscritte al concorso. Al termine della lettura i bambini e le bambine daranno un voto a ciascun libro e sulla base del risultato complessivo verrà stilata la graduatoria e decretato il vincitore di "Scelto da noi". Il materiale dovrà pervenire entro il 30 marzo 2025 alla biblioteca comunale Gaetano Badii. È possibile partecipare inviando fino a tre opere diverse, anche nello stesso pacco. All’interno del pacco dovrà essere inserita, pena l’esclusione dal concorso, una lettera di accompagnamento dove si comunica l’indirizzo e-mail sul quale autore/autrici e/o editori vogliono ricevere le informazioni sul concorso (selezione in cinquina, esiti della votazione etc) e una dichiarazione con la quale si accettano le regole del concorso e si manifesta la disponibilità dell’autore o dell’autrice ad essere presente a Massa Marittima in occasione della premiazione prevista il 28 e 29 maggio 2026.