Torna ‘Puliamo il Mondo’ con le scuole del Golfo

Da venerdì a domenica torna "Puliamo il Mondo", l’iniziativa nota a livello globale come Clean up the world, giunta ormai alla sua XXXI edizione. Si tratta di una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti e di respiro internazionale, che Legambiente organizza in Italia e anche Follonica, con le sue scuole, ha scelto di aderire. "Le scuole di Follonica hanno da sempre manifestato interesse nei confronti di questa iniziativa – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – organizzando momenti di partecipazione attiva per richiamare l’attenzione dell’intera cittadinanza sul problema dell’abbandono dei rifiuti. Anche quest’anno, in accordo con Legambiente e con le referenti degli Istituti Comprensivi, abbiamo predisporre un calendario. Ai bambini e alle bambine sarà consegnato un kit fornito direttamente da Legambiente, riciclando anche quello che è stato utilizzato l’anno scorso, e poi organizzeremo delle attività in giro per Follonica".