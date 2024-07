Torna "Pop Corn Festival del Corto". Si parte ricordando Delle Piane

Tre categorie di cortometraggi in concorso: italiani, internazionali e d’animazione. Pop Corn Festival del Corto apre le danze oggi – e fino a domenica – a Porto Santo Stefano, con entrata gratuita fino a esaurimento posti sul piazzale dei Rioni. La settima edizione del concorso cinematografico di cortometraggi, aperto ai videomaker nazionali e internazionali, avrà come tema "Unicità, la bellezza dell’imperfetto". Il festival, che sarà presentato dall’attore Andrea Dianetti, si avvale della direzione artistica di Francesca Castriconi ed è ideato e organizzato dall’associazione Argentario Art Day Aps, con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario, della Regione Toscana e dello sponsor Erqole. I numeri del festival raccontano di 775 iscrizioni da 64 Paesi nel mondo, per 21 corti selezionati in concorso, tra cui 4 di animazione. Tra gli ospiti del festival, Anna Crispino Delle Piane, che questa sera presenterà al pubblico la proiezione fuori concorso del corto "Ogni giorno", diretto da Francesco Felli, che vede il marito, il compianto Carlo Delle Piane, protagonista con Stefania Sandrelli. La stessa Anna Crispino Delle Piane il giorno dopo presenterà il suo libro "Carlo Delle Piane, l’uomo che ho amato".

Altra ospite l’attrice e regista Yvonne Sciò, che domani sarà intervistata dalla giornalista Claudia Catalli in merito ai suoi progetti documentaristici. Domenica sarà invece ospite l’attrice Gina Amarante, volto di "Un posto al Sole", dove interpreta il doppio ruolo delle simpatiche e un po’ eccentriche gemelle Cirillo. Altro ospite sarà Sergio Japino, mentre in giuria ci saranno Federico Moccia, Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma e Stefano Giovani. Sarà anche assegnato il nuovo Premio Crew United, in palio anche il Premio Panalight, il Premio Mujeres del Cinema, Menzioni Speciali Moscerine Film Festival e Vision 2030 di Noto, il Premio del Pubblico e il prestigioso Premio Raffaella Carrà, unico riconoscimento istituito in Italia dalla Carrà stessa, affezionata sostenitrice dell’iniziativa. Il festival si apre oggi alle 18 con la conferenza stampa inaugurale al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, moderata dalla giornalista Claudia Catalli. Alle 21,30 la serata inizia in piazzale dei Rioni, con diversi eventi previsti nell’arco dei tre giorni della rassegna consultabili all’indirizzo www.popcornfestivaldelcorto.it.

Andrea Capitani