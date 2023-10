Torna l’iniziativa ‘Io non rischio’. La Protezione civile in piazza: "Conoscere le buone pratiche"

Si chiama "Io non rischio". Ed è l’appuntamento con la campagna nazionale di Protezione civile uin programma sabato dalle 9 alle 18 a Grosseto, in piazza Dante Alighieri. Ai gazebo gialli, allestiti in piazza Dante Alighieri, i cittadini troveranno i volontari delle associazioni di protezione civile che resteranno per tutto il giorno a disposizione per fornire informazioni sulle buone pratiche di protezione civile, utili a proteggere sé stessi e gli altri. Risponderanno alle domande e daranno consigli utili su quali comportamenti assumere in caso di situazioni critiche o di calamità naturali, come l’alluvione, il terremoto e il maremoto. Ai gazebo sarà disponibile anche del materiale informativo da portare a casa. Contemporaneamente la campagna viaggerà negli spazi virtuali per arrivare a quante più persone possibile attraverso la pagina facebook https:www.facebook.comiononrischiogrosseto dove sono già stati pubblicati dei contenuti che sabato saranno ulteriormente implementati nel corso della giornata. L’evento è promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione Toscana, e sul territorio è organizzato da Provincia e Comune di Grosseto, tramite i rispettivi Uffici di Protezione Civile, con la collaborazione delle associazioni di volontariato Humanitas Grosseto; Misericordia; Croce Rossa di Grosseto. Hanno inoltre aderito all’iniziativa Ance Grosseto, gli ordini professionali dei geometri, architetti, ingegneri e geologi e come lo scorso anno sarà presente il Polo tecnologico Manetti -Porciatti. "È fondamentale conoscere prima quali comportamenti tenere in caso di calamità naturali – ha detto il presidente della Provincia, Francesco Limatola – spesso sono proprio la preparazione e la consapevolezza che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Ecco perché è importante che la Protezione civile scenda in piazza insieme alle istituzioni e ai tecnici per diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione".