Torna l’appuntamento con "Cum Spiritu" Domani c’è "Viaggiatori sulla coda del tempo" Per il terzo anno consecutivo, i frati di San Francesco a Grosseto aprono i cancelli per ospitare una stagione teatrale e musicale: "Cum Spiritu". Un'occasione per ammirare la bellezza dell'arte e della cultura in uno dei luoghi più mistici della città.