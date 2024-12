Torna la rassegna dedicata alle Befane

Giovedì 2 gennaio, alle 17, al Teatro Salvini di Pitigliano, si terrà la dodicesima rassegna delle "Befane delle colline e della montagna" a cura del professor Angelo Biondi, con l’esibizione dei canti popolari della Befana da parte dei gruppi di Pitigliano, Montorio, Pian di Palma di Saturnia, Latera e San Martino sul Fiora.

"Riprende questo evento che portiamo avanti con successo ormai da 12 anni e che avevamo interrotto solo durante il Covid. – spiega Angelo Biondi –. Quest’anno i vari gruppi si esibiranno al Teatro Salvini: sul palco sarà ricreata l’atmosfera tipica di una casa che accoglie i gruppi di cantori per tramandare e valorizzare questa antica tradizione popolare, un tempo molto radicata nelle nostre campagne, che interessa tutta l’area collinare e dell’Amiata e che grazie ad alcuni gruppi continua a vivere e viene tramandata sino ai nostri giorni".

La festa prosegue domenica 5 gennaio, alle 18.30 in piazza Garibaldi, con balli e canti dei cinque gruppi di befane pitiglianesi. Dalla piazza i gruppi partiranno per andare a cantare nei poderi come da tradizione. Gli eventi sono promossi dalla Pro loco l’Orso in collaborazione con il Comune.

"Le Befanate sono un’antichissima usanza, che fa parte del folclore e delle radici del nostro territorio e che, vogliamo preservare e tramandare alle nuove generazioni" dice l’assessora al Turismo Claudia Elmi.