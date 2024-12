Torna la pista sul ghiaccio. E quest’anno sarà quello vero

Ha preso le sembianze di un cantiere aperto, piazza Duomo, in questi giorni di avvicinamento al Natale. Il grande abete è già stato innalzato ed è in via decorazione ed addobbo ma tutti, soprattutto i più piccoli, sono felici per il ritorno della pista di pattinaggio. Natale alle porte e Massa Marittima prepara quelle che saranno le attrazioni di questo fine anno ed inizio del nuovo, mettendo al centro della piazza il tradizionale albero, sistemando la pista di pattinaggio che, quest’anno, dopo l’esperienza non proprio felice della passata edizione, torna con il ghiaccio vero e non quello in materiale plastico. Ma i volontari massetani, quelli della Casina di Babbo Natale, sono all’opera e tutto sarà pronto per sabato pomeriggio quando si apriranno le porte di ingresso di quel magico percorso lungo i vicoli suggestivi del centro storico, con Vicolo Porte a far da punto centrale, ed in grado di ospitare centinaia di visitatori. La Casina di Babbo Natale è motivo di attrazione per tutto il comprensorio metallifero.

L’avvicinamento al Natale non è solo rappresentato da queste grandi attrazioni perché a giorni uscirà un calendario dettagliato, con stilate le occasioni che, la città del Balestro, con il cappuccio di Babbo Natale in testa, è pronta a regalare, a chi la sceglie per un vacanza tranquilla e sorridente, pure i concerti come quello del 20 dicembre nella Cattedrale del "Coro Minatori Santa Barbara" diretto da Maurizio Morgantini e quello della vigilia di Natale, sempre in Duomo. Luminarie già in funzione in tutti i Terzieri con Borgo che si propone con il tradizionale abete davanti alla sede dei Mori.

Roberto Pieralli